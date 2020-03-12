Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, belediyenin ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in adını kullanarak vatandaşlardan maddi talepte bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin vatandaştan maddi yardım talebinde bulunmayacağının unutulmaması ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları ve bu kişi veya kişileri emniyet güçlerine bildirmeleri istenen açıklamada, belediyenin ve belediye başkanını adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.