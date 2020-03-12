Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

12 dakika önce

Yenişehir Belediyesi, belediyenin ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in adını kullanarak vatandaşlardan maddi talepte bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı, System.String[]

Yenişehir Belediyesi, belediyenin ve Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in adını kullanarak vatandaşlardan maddi talepte bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin vatandaştan maddi yardım talebinde bulunmayacağının unutulmaması ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların dolandırıcılara karşı duyarlı olmaları ve bu kişi veya kişileri emniyet güçlerine bildirmeleri istenen açıklamada, belediyenin ve belediye başkanını adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
12:58 Liseli araştırmacılara ödülleri verildi
12:58 Eski İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası
12:57 İmamoğlu açıkladı... İBB bazı etkinlik ve ziyaretleri iptal etti
12:56 Erciş'te evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı - VAN
12:56 Keban'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 13:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenişehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]