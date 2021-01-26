Yenişehir Belediyesinden kadın, genç, engelli ve yaşlılara yönelik mekan - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, kadınlara, gençlere, engellilere ve yaşlılara yönelik mekanlar açmaya devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, engellilere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi, yaşlılara özel İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, kadınlara yönelik Hanım Evi Millet Kıraathanesi ve gençlere yönelik İlkbahar Millet Kıraathanesi gibi projeleri hayata geçirdi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, "Dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere inşa edilen mekanları 2021 yılında yine dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelere yenilerinin de yapılmaya başlanıldı. Yakın bir zamanda bu mekanlar vatandaşların hizmetine açılacaktır." diye konuştu.