Yenişehir Belediyesi ekiplerinden marketlere yönelik denetim - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi ekipleri marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabahın erken saatlerinde ilçede özellikle toptan satış yapan işyerlerine yönelik olarak Yenişehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatı ile gerçekleştirilen denetimde ekipler ilçede satış yapan işyerlerine uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ekiplerin denetimleri artırdığını belirtti.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yağ fiyatlarının zamlanacağı ve buna dayalı olarak stokçuluğun yapıldığına yönelik söylentilerin yayılması üzerine Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sürdürmekte. Denetimlerde ekiplerimiz yağ stokçuluğunun yanı sıra ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına dikkat etmekte. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini istiyoruz."