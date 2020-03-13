Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları

6 saat önce

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlendi.

Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları, System.String[]

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından sabah namazı buluşmaları etkinliği düzenlendi.


Her cuma gerçekleştirilecek etkinliğin ilki, bugün Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin katılımıyla Ofis Cami'sinde başladı. Cemaat ile kılınan sabah namazı sonrası şehitler ile dünyayı tehdit eden koronavirüsün en hafif şekilde atlatılması için dualar edildi.


Duanın ardından Kaymakam Beşikci, cemaatle birlikte Yenişehir Belediyesi tarafından ikram edilen çorbayı içerek, cemaat ile sohbet edip, sorun ve istekleri dinledi.


"Güzel ve keyifli bir buluşma oldu"


Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini belirten Kaymakam Beşikci, "Camideki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili notlarımızı aldık. Oldukça güzel ve keyifli bir buluşma oldu. Bundan sonra her cuma günü farklı bir camimizde sabah namazında vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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