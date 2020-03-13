Yenişehir Belediyesinden

Yenişehir Belediyesi tarafından "sabah namazı" buluşması gerçekleştirildi.

Her cuma günü gerçekleştirilecek etkinliğin ilki, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin katılımıyla Ofis Camisinde başladı.

Cemaat ile kılınan sabah namazından sonra şehitler için dua edildi, çorba ikramında bulunuldu.

Vatandaşlarla sohbet eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Sabah namazından sonra cemaat ile camimizde çorbamızı içerek, vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinledik. Camideki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili notlarımızı aldık. Oldukça güzel ve keyifli bir buluşma oldu. Bundan sonra her cuma günü farklı bir camimizde sabah namazında vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."