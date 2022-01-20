Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler sokak hayvanlarının beslenmeleri için mama bıraktı.

Ekipler, yıl boyu aralıksız süren sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini havaların soğuması ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, şöyle konuştu:

"Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz sürdürülen çalışmalar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirdikleri can dostlarımızı Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize ait Hayvan Barınağa götürerek tedavi altına almakta."