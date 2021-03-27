Yenişehir Belediyesinden 'Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi' tanıtımı yapıldı
27.03.2021 17:00
Diyarbakır'da Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gören projenin tanıtım etkinliği Yenişehir Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yapıldı.
Diyarbakır'da Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gören projenin tanıtım etkinliği Yenişehir Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yapıldı.
Diyarbakır'da Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneğinin hazırlamış olduğu 'Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi' Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gördü. Kabul edilen projenin tanıtımı Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezinde yapıldı. Tanıtım etkinliğine dernek üyeleri katıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt