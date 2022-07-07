Yenişehir Belediyesinden yol çalışmaları

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yollara parke taşı döşenmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kırsal mahallelerdeki yollara 82 bin 500 metrekare kilitli parke ile 32 bin 850 metrekare bordür taşı, merkez mahallelere de 87 bin metrekare kilitli parke ve 7 bin 600 metrekare bordür taşı döşendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda çalışma yürütüldüğünü belirtti.

İlçenin ulaşım ağını kolaylaştırmak amacıyla çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceğini dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Yenişehir genelindeki yeni yerleşim alanlarındaki yollarda yenileme ve alt yapı çalışmaları sürüyor. Kırsal mahallelere 82 bin 500 metrekare kilitli parke ile 32 bin 850 metrekare bordür taşı, merkez mahallelere 87 bin metrekare kilitli parke ve 7 bin 600 metre bordür taşı döşendi. Aziziye mahallesinde ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Fabrika, Üçkuyu ve Çelikevler mahallelerinde toplamda 3,8 kilometre uzunluğunda yolun iyileştirerek, 8 bin 415 ton sıcak asfalt dökülecek. Mahallelerin daha konforlu ve ilçemize yakışır bir hale gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."