Yenişehir Belediyesinden yurt dışı gezilerle ilgili açıklama - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinden yurt dışı gezilerle ilgili açıklama

19.04.2021 16:31
Yenişehir Belediyesinden yurt dışı gezilerle ilgili açıklama, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iki engelli derneği tarafından bir proje kapsamında yurt dışına gezi düzenlenmesine yönelik girişimlerin, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in dikkati ve özeni sayesinde önlendiği bildirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iki engelli derneği tarafından bir proje kapsamında yurt dışına gezi düzenlenmesine yönelik girişimlerin, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in dikkati ve özeni sayesinde önlendiği bildirildi.

Yenişehir Belediyesinden, son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve İçişleri Bakanlığı tarafından bazı belediyelere soruşturma açılmasına yol açan bir proje kapsamında yurt dışına giden kişilerin büyük bölümünün geri dönmemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Son günlerde bir proje kapsamında bir belediye adına yurt dışında giden 45 kişilik kafileden 43'ünün Türkiye'ye geri dönmediği konusunun kamuoyunun gündeminde olduğu belirtilen açıklamada, "Kötü niyetli bazı yurt dışı firmaları ve ülkemizde de 'engelliler' adına açılmış ve engelli vatandaşlarımızı da suiistimal eden bazı derneklerin benzer yöntemler kullanarak belediyemize yaptıkları başvuru ve Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in dikkati ve özeni sayesinde bu girişimin nasıl önlendiği ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapılma gereği duyulmuştur" denildi.

"İki farklı tarihte iki farklı engelli derneği tarafından belediye başvuru yapıldı"

Konu ile ilgili olarak iki farklı tarihte ve iki farklı dernek tarafından Yenişehir Belediyesine bir proje kapsamında Almanya'ya 'kültürel inceleme gezisi' adı altında başvuru yapıldığı kaydedilen açıklamada, "İlk olarak 29 Ekim 2020 tarihinde, 2020 yılının Aralık ayında Almanya'ya ortak proje kapsamında gidilmesi ile ilgili bir 'engelli derneği' tarafından belediyemize başvuru yapılmıştır. Konu engelliler olunca ilk etapta hem Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit hem de Yenişehir Belediye Meclisimiz hassasiyetle yaklaşmışlardır. Bu hassasiyetle belediye meclisimiz tarafından sadece belirlenen meclis üyelerinin geziye katılması konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır. Ancak söz konusu engelliler derneği, seçecekleri kişiler adına hizmet pasaportu düzenlenebilmesi için belediyemizin ilgili kurumlara başvuru yapması ve alınan meclis kararına bu kişilerin isimlerinin de eklenmesi gerektiği talebini tarafımıza iletmiştir. Derneğin bu talebine karşı proje kapsamındaki Almanya gezisi Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in talimatlarıyla iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

19 Ocak 2021 tarihinde bir başka engelli derneği tarafından 15 Şubat 2021 tarihinde ortak proje kapsamında Almanya'ya yine 'kültürel inceleme gezisi' adı altında başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve belediye meclisimiz konunun engelliler olması nedeniyle ilk etapta başvuruya yine yapıcı bir şekilde yaklaşmışlardır. Belediye Meclisimizde gezi için oy birliğiyle karar alınmıştır. Ancak Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in talimatıyla dernek tarafından bildirilen kişilerin 'engel durumları, derneğin faaliyetleri ve durumunun detaylı araştırılacağı, Almanya'ya davet eden firmanın yapısı ve kimliği ile konsoloslukla yapılan resmi yazışmalarının isteneceği ve durumunun detaylı olarak araştırılacağı' ilgili derneğe aktarılmıştır. Bu noktada dernek yetkililerinin gösterdiği tavır ve tutumları ile diğer çekinceler gözünün bulundurulduğunda gezi için herhangi bir pasaport başvurusu ve diğer kamu kurumlarıyla bir resmi yazışma yapılmaması yönünde karar alınmıştır."

"Girişimin önlenmesi örnek teşkil etmektedir"

"Başta ülkemiz olmak üzere belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımızı küçük düşürecek böyle bir girişimin Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in özenli ve dikkatli yaklaşımlarıyla önlenmesi örnek teşkil etmektedir" denilen açıklamada, Yenişehir Belediyesinin bugüne kadar engelli bireylere yönelik çalışmalarda her zaman öncü olduğu ve engeller için tüm engelleri ortadan kaldırmak amacıyla önemli adımlar attığı vurgulandı. Açıklamada, "Ancak üzüntüyle ifade etmek isteriz ki, bu tür girişimler diğer iyi niyetli engelli derneklerini de töhmet altında bırakmaktadır. Yenişehir Belediyesi olarak her zaman halkla ilişkilerin ulusal ve uluslararası ölçekte ileriye taşınması ve kültürlerarası tanıtımın öneminin bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu gibi kötü niyetli yaklaşımlarda bulunanların da karşısında olacağız" denildi. - MERSİN

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Almanya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesinden yurt dışı gezilerle ilgili açıklama - Son Dakika


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