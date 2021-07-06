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Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı - Son Dakika

Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı

06.07.2021 12:36
Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 36 ayı tamamlamış olan çocukların okul öncesi beceri temelli eğitim alabileceği ve yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) için...

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 36 ayı tamamlamış olan çocukların okul öncesi beceri temelli eğitim alabileceği ve yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) için kayıtların başladığını duyurdu.

Yenişehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Fuat Morel Mahallesi'nde yapımı devam eden ve yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak olan Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakım Evinin adının Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi (BETEM) olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Özyiğit, 36 ayı tamamlamış olan çocukların okul öncesi beceri temelli eğitim alabileceği ve yeni eğitim- öğretim döneminde hizmete açılacak olan BETEM'e ön kayıtların başladığını söyledi. Özyiğit, "3-6 yaş arasında çocukları olan ailelerimiz (0324 327 46 40) telefon numarasını arayarak veya Yenişehir Belediyesi Akademiye giderek ön kayıt yaptırabilirler" dedi.

Başkan Özyiğit, aileleri Yenişehir Belediyesi Akademi'ye davet etti

Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi işbirliğiyle Yenişehir Belediyesi Akademi'de eğitim konusunda birçok çalışma yaptıklarını anımsatan Özyiğit, tüm ailelere bu hizmetlerden faydalanmaları çağrısında bulundu. Özyiğit, "Marmara Üniversitesi ile birlikte 0-3 yaş 'erken çocukluk eğitimi' dahil olmak üzere eğitim konusunda en üst seviyede işbirliği içerisindeyiz ve iletişim halindeyiz. Aile temelli erken çocukluk gelişimi ve Yenişehir modeli dediğimiz Türkiye'de ilk uygulamaların yapıldığı ve gerçekten de 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi sürecinin kapağını ilk defa açan belediyeyiz. Dolayısıyla bunun bütün ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Orada, 'Aile ve Evlilik Hayatı Eğitimi' sınıfı açıldı. Bu konuda yeni evlenen gençlerimize de evlilik sürecini nasıl yöneteceklerine dair eğitimler verilecek" diye konuştu.

Aile Becerileri Eğitim Programı ile Türkiye'de ilk defa böyle bir müfredatı yaşama katmış olduklarını aktaran Özyiğit, "Bunun üzerine 0-6 yaş gelişimsel değerlendirme süreci ile çocukların gelişiminde bir engel varsa, özel bir eğitim görmesi gerekiyorsa, ileri seviyede bir durumu varsa bu durumunu tespit edip ona göre tedbir alma konusunda bir çalışmamız var. Bebek Kütüphanesi 0-3 yaşa hitap eden bir çalışma. Bunun da Türkiye'de ilklerini gerçekleştirdik. Prof. Dr. Selçuk Şirin'in hazırlamış olduğu, 'ilk kitabım' dediğimiz bebek kütüphanesindeki kitapları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Buda bir çocuğun gelişiminde çok önemli bir etmen, ailelerimiz Yenişehir Belediyesi Akademiyi ziyaret etsin ve çocuklarına bu kitap setini alsınlar, evlerinde tanıtsınlar. Aileler de çocuğu ile birlikte o eğitim sürecine katılsın istiyoruz. Çok ciddi katkıları olacağına inanıyorum, ailelerimize buradan bu daveti tekrar yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Rehabilitasyon Merkezinin temelini atacağız"

120 öğrenci kapasiteli olan BETEM'de alanında tecrübeli ve 4 yıllık okul öncesi eğitim bölümü mezunu öğretmenlerin görev yapacağını kaydeden Özyiğit, "Öğretmenlerimiz, Marmara Üniversitesi'nden gelen bir ekip tarafından seçildi. ve bu arkadaşlarımız özel eğitime tabi tutuldu. Öğretmenlerimiz bu eğitimlerden çok beslendiklerini ve etkilendiklerini ifade ettiler. BETEM'in dışında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önceki mecliste bunun kararını vermiştik bir bağışçımız bunu yapacak. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız" dedi.

Amatör kulüplere maddi destek

Meclis toplantısında gündemin bir diğer maddesi olan, Mersin Amatör Spor Kulüplerine bir defalığına mahsus 2 bin TL maddi destek sağlanması ile ilgili teklif, Eğitim Bilişim, Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Yardım ve Hizmetler Komisyonunun ortak raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Mecliste ayrıca katı atık ücretinin su kullanımı olmayan konutlardan alınmaması ile ilgili maddede oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN

Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı
Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı
Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Mersin, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesinin BETEM kayıtları başladı - Son Dakika


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