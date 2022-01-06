Yenişehir Belediyesinin kurtuluş günü programına yoğun ilgi - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesinin kurtuluş günü programına yoğun ilgi

Son Güncelleme: 06.01.2022 15:00

Mersin Yenişehir Belediyesi, Çınar Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü Şef Ali Parlak yönetimindeki Türk Halk Müziği Konseri ve Saadet Rumeli Resim Sergisi ile kutladı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri dinleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de koroya katılarak, türkülere eşlik etti. Halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösteren Mersinliler 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu'nu doldurdu. "Saadet Rumeli Resim Sergisi" ile başlayan kutlama programı Şef Ali Parlak yönetimindeki Türk Halk Müziği Konseri ile devam etti. Türk halk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Peder Roshan Cordeiro ve Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen de kurtuluş günü konserini dinledi.

"Atatürk'ün yolunda yürüyoruz kol kola"

Konserde Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e kültür ve sanata verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. Programın açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, "Buraya gelen tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir emek, Çınar Kültür Sanat Derneğinin katkıları, Şef Ali Parlak Bey'in ve üstatların bulunduğu böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmak büyük bir onur. 'Yenişehir kültürün ve sanattın başkenti olacak' demiştik ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi süreci geciktiriyor ama engelleyemez. Bugün bu sanat programlarını 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yapıyoruz. Bu kenti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza borcumuz var. Her birini saygı ve şükranla anıyorum. Şef Ali Bey'in de türküde söylediği gibi 'Mersin, Mersin can Mersin, Cennetten bir köşesin. Atatürk'ün yolunda yürüyoruz kol kola' İyi ki varsınız , iyi ki birlikteyiz." dedi.

Kaynak: Bültenler
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Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Mersin, AKM, Güncel, Son Dakika

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