Yenişehir Belediyesinin yardım malzemeleri sel bölgesine ulaştı - Son Dakika

Sinop'taki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Yenişehir Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekiplerince sel bölgesine ulaştırıldı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, selzedeler için toplanan yardımlar Sinop'un Ayancık ilçesine gönderildi. Selzedelerle görüşen Sosyal Hizmet Ekipleri, Mersin ve Yenişehir halkının dayanışma dileklerini iletti.

Yenişehir Belediyesi, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Güney Ecza Kooperatifi ve Dr. Fevziye Toros'un katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini bölgeye göndermişti. Ekipler, bebek bezi, bebek maması, ıslak mendil, maske, el dezenfektanı, sıvı sabun, kadın pedi ve kuru bakliyattan oluşan koliler ile iki adet çadırı afet bölgesi Sinop'un Ayancık ilçesine ulaştırdı. Ekipler, yardımların yüklü olduğu kamyondaki malzemeleri Ayancık Belediyesine teslim etti. - MERSİN