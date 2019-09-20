Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de 3. etap TOKİ konutları yapılacak
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Yenişehir'de 3. etap TOKİ konutları yapılacak

32 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşların sabırsızlıkla beklediği TOKİ 3. etap konutlarının yapılması için çalışmalar başladı.

Yenişehir'de 3. etap TOKİ konutları yapılacak, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vatandaşların sabırsızlıkla beklediği TOKİ 3. etap konutlarının yapılması için çalışmalar başladı.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçe halkının merakla beklediği TOKİ konutları ile ilgili müjdeli haberi verdi. Davut Aydın, "TOKİ konutları ile ilgili bir görüşmemiz var. Konutların yapılması için belirlenen bir arsa var. Önümüzdeki haftalarda Toplu Konut İdaresi Başkanlığına gidip yerin uygun olup olmadığını soracağız. Eğer uygunsa Yenişehir halkına buradan TOKİ konutlarının ilçemize yapılacağı müjdesini verelim" diye konuştu.


Başkan Aydın, "İmarda yapmış olduğumuz hesaplamalara göre 800 civarda konutun olabileceğini düşünüyoruz. İnşallah bu arsaya olur. Eğer bu arsa olursa Yenişehir halkının da istediği bir mevkii olmuş olacak. İmarda değişiklik yapmamız gerekecek, onu da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Fakat kesin olmadan konuşmak istemiyorum, çünkü alternatif yerler de var. Üzerinde durduğumuz mevki olursa çok güzel olacağını düşünüyorum. Bizlere TOKİ konutlarının yapımı için destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, Aydın, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
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