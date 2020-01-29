Yenişehir'de 6 sokak çeşmesi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir'de 6 sokak çeşmesi hizmete açıldı - Son Dakika

Yenişehir'de 6 sokak çeşmesi hizmete açıldı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 6 farklı noktada sokak çeşmesi hizmete açıldıAtatürk Caddesi, Belediye Meydanı, Şirin Sokak, Gündoğan Mahalle Muhtarlığı, Mine Sokak ve 100. Yıl Mahallesi Çocuk Oyun Parkı önüne yapılan 6 adet sokak çeşmesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenişehir'de 6 sokak çeşmesi hizmete açıldı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 6 farklı noktada sokak çeşmesi hizmete açıldı


Atatürk Caddesi, Belediye Meydanı, Şirin Sokak, Gündoğan Mahalle Muhtarlığı, Mine Sokak ve 100. Yıl Mahallesi Çocuk Oyun Parkı önüne yapılan 6 adet sokak çeşmesi vatandaşların hizmetine sunuldu.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kadim tarihimize ve kültürümüze olan bağlılığımız, kentleşme kültürünün yaygınlaşmasıyla yok olmaya yüz tutmuş sokak çeşmelerinin yeniden yaşatılması için harekete geçtik. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in 'Sadakaların en faziletlisi su teminidir' hadisi şeriflerinde buyurduğu üzere sokak çeşmeleri o bölgede yaşayan tüm canlılar için ihtiyaç ve bir güzelliktir" dedi. - BURSA

Yenişehir, Gündoğan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:26 Kaynak: İHA
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