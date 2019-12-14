Yenişehir'de akıllı durak dönemi - Son Dakika
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Yenişehir'de akıllı durak dönemi

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın seçim beyannamesinde sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan akıllı durakların montajına başlandı.

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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın seçim beyannamesinde sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan akıllı durakların montajına başlandı.


Yenişehir'de akıllı durak dönemi başlıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir için üretken belediyecilik dönemi başlamıştır. Seçim beyannamemizde bulunan her bir proje için 8 ay önce düğmeye bastık. Aynı anda başlattığımız pek çok projemiz var, bunların bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmının ihaleleri tamamlandı. Bugün montajına başladığımız akıllı durak projesi de ekibimizin yaptığı titiz piyasa araştırmaları ve çeşitli görüşmeler neticesinde hayata geçiyor. Söz veren ve verdiği sözlerin arkasında durarak yerine getiren bir belediye başkanı olmanın huzuru içerisindeyim. Yenişehir hiçbir kentten daha geride kalmayacak. Modern kentlerde ne varsa ilçemizde de yapılacak. Çünkü bu kadim devletin kökleri bu topraklarda. Bizim insanımız her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır" dedi.


İlçede montajına başlanan akıllı duraklar hakkında teknik bilgiler de veren Aydın, "Kullanım alanı 18 metrekare olan, Wi-Fi uyumlu, camekanlı, otomatik kapıları, ısıtma ve soğutma sistemli kliması ve kitaplığı bulunan akıllı duraklarımızda, vatandaşlarımız beklerken artık kışın üşümeyecek yazın da sıcaktan bunalmayacaklar. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın akülü araçları için ücretsiz şarj, cep telefonları ve tabletler için ücretsiz şarj, televizyon ve güvenlik için kamera da bulunan akıllı duraklarımızda her şey vatandaşlarımızın konforu düşünülerek tasarlandı" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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