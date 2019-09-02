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Yenişehir'de Altın Biber Festivali

9 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçezde faaliyet gösteren ihracatçı firma sahipleriyle bir araya gelerek 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali hakkında konuştu.

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Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçezde faaliyet gösteren ihracatçı firma sahipleriyle bir araya gelerek 6. Uluslararası Altın Biber, Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali hakkında konuştu.


Yaklaşan festival programı ve düzenlenecek faaliyetler hakkında firma sahiplerini bilgilendiren Aydın, Osmanlı'nın ilk başkenti ilçemizin önemli bir geçim kaynağı ve simgesi haline gelen tarım ürünlerimizden biberin, ülkemizde ve dünya pazarlarında tanıtımına katkı sağlamak maksadıyla kurum, kuruluş, üretici birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ihracatçılara önemli görevler düştüğünü ifade etti.


Aydın, "Festival çerçevesinde bu yıl ilçemizde ilk kez yapılacak olan Türkiye Çobanları 3. Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Tanıtım Günleri, koç ihalesi, küçükbaş ırkları güzellik geçidi, cins köpek yarışması, küçükbaş yetiştiricilik seminerleri, atlı ve yaya okçuluk gösterileri, halk koşusu ve toplu sünnet cemiyeti festivalimize renk ve canlılık katacaktır. Ahmet Şafak konseri ve Halil Özçelik konseri de yapılacak" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:41 Kaynak: İHA
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