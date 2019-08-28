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Yenişehir'de asfalt hamlesi

14 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mesire alanı ile Yazılı ve Çiçeközü bağlantı yolları asfaltlandı.

Yenişehir'de asfalt hamlesi, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mesire alanı ile Yazılı ve Çiçeközü bağlantı yolları asfaltlandı.


Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan bağlantı yollarının tamamlanması vatandaşları sevindirdi. Halkın refah seviyesini yükseltmek için her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığını belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bilhassa yaz aylarında piknik yapmak isteyen hemşehrilerimizin sıklıkla kullandığı fidanlık su deposu mesire alanı yolu ve Yazılı-Çiçeközü bağlantı yollarının sathi kaplamasının kısa sürede tamamlanması memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına sathi kaplama çalışmasında ilçemize öncelik tanıyan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve ekibi ile emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:46 Kaynak: İHA
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