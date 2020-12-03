Yenişehir'de atıl durumdaki araçlar hizmete kazandırılıyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesince, kullanılmaz haldeki araçlar tamir edilerek yeniden hizmete kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı kademe amirliğinde bakım ve onarımı yapılan iş makineleri araç filosuna alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bir araçla 150 bin lira tasarruf sağlandığını ifade ederek, emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.