Yenişehir'de bezelye üreticisinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bezelye üreticileri fiyatlardan memnun.

Yenişehirli üreticiler, geçen hafta başlayan bezelye hasadı için harıl harıl çalışırken kilogramı 3-4 lira arasında değişen fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş Yenişehir'de ciddi anlamda bezelye üretildiğini, bu yüzden fiyatın üretici için çok önemli olduğunu kaydetti.

Aktaş, "Bu yıl fiyatlar çok iyi, üretici memnun. Bezelye hasadı devam ediyor. Sözleşmeli bezelyelerin ise makineli hasadı gerçekleşiyor." diye konuştu.

Üreticilerden Galip Çalık da bezelye fiyatlarının yüz güldürdüğünü vurguladı.