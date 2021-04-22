Yenişehir'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İlçe merkezinde aylardır süren fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, ve 4 tane uzun namlulu silah ele geçirildi.

Yapılan aramalarda gözaltına alınan ve uyuşturucu madde kullanımından adli ceza kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA