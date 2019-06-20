Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de, buğday hasadına yağmur engeli
Son Dakika Güncel Haber

Yenişehir'de, buğday hasadına yağmur engeli

43 dakika önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle olgunluğa ulaşan buğdayların hasadı yapılamadı.

Yenişehir'de, buğday hasadına yağmur engeli, System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle olgunluğa ulaşan buğdayların hasadı yapılamadı. Haziranın ilk günlerinde başlanan hasadı sürdüremeyen çiftçiler, çalışmalarını durdurdu.
Yenişehir'de günlerdir etkili olan yağış, olgunluğa ulaşan buğdayların hasadına engel oldu. Buğdaylardaki nem oranı yükselirken, biçerdöverlerde oluşan çamur nedeniyle tarlalara girilemedi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, haziran ayının başından bu yana yağan yağmurun, buğday hasadını olumsuz etkilediğini söyledi. Her sezon haziranda başlanan buğday hasadının temmuz ortalarında sona erdiğini belirten Aktaş, "Bu sezon yoğun yağmur, tarlalardaki üründe normalin çok üzerinde nem oluşmasına neden oldu. Hasat öncesi en çok yüzde 14 olması gereken nem oranı yüzde 20'leri geçti. Yağmurların dinip toprağın kurumasını bekliyoruz" dedi. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Bursa, Yenişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babası tarafından öldürülen gencin boğazındaki ikinci bıçak darbesi araştırılacak Cani adam, borç para teklifini geri çeviren arkadaşını bıçakladı! Dehşet anları kamerada Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:04:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de, buğday hasadına yağmur engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]