Yenişehir'de çifte açılış - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e kazandırılan, Söylemiş, Yolören, Çeltikçi, Karasıl ve Çardakköy mahalleleriyle bağlantıyı sağlayan Söylemiş Köprüsü ile çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Baba Sultan Parkı, törenle hizmete açıldı.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi kültürel mirastan çevreye kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları bir bir hizmete açıyor. Bursa'nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler, toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi, raylı sistem optimizasyonu gibi çalışmalara ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki ulaşım yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Söylemiş Mahallesi'nde 1973 yılında yapılan, ortasında meydana gelen çökmeler yüzünden Büyükşehir Belediyesi tarafından önce trafiğe kapatılıp, ardından yıkılan köprünün yerine 12 metre genişliğinde ve 45 metre uzunluğunda yeni bir köprü yapıldı. Yolören, Çeltikçi, Karasıl ve Çardakköy Mahallelerinin Yenişehir - İnegöl yoluna, Söylemiş, Subaşı, Orhaniye, Osmaniye, Akçapınar, Çayırlı, Ayaz, Akbıyık ve Karacaahmet Mahallerinin de Yenişehir - Bursa yoluna alternatif bir güzergah oluşturması nedeniyle bölge için hayati önem taşıyan Söylemiş Köprüsü, törenle hizmete açıldı. Ay Caddesi Köprüsü ile Dervişeroğlu Caddesi Köprüsü'nün de hizmete açıldığı törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı Cemal Ersoy, MHP İlçe Başkanı Ömer Gürsoy ve bölge halkı katıldı.

Baba Sultan Parkı açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir'e kazandıran çalışmalardan bir diğeri ise Baba Sultan Parkı çevre düzenlemesi oldu. İlçe halkının en önemli buluşma noktalarından olan, Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin fetihlerine adamlarıyla birlikte katıldığı için Orhan Gazi tarafından yaptırılan Pustinpuş Baba Zaviyesi'nin de içinde bulunduğu Baba Sultan Parkı, sil baştan yenilendi. Yaklaşık 26 bin metrekare alanlı parkı çevreleyen taş duvar yenilendi, parkın en üst kotunda bulunan Postumpost Camii çevresinde 3250 metrekarelik meydan yapıldı. Yürüyüş parkurları, su yolu ve çevre düzenlemeleriyle Baba Sultan Parkı ilçeye değer kattı. Açılış kurdelesini birlikte kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, daha sonra park gezdi.

Yenişehir'e 161 milyonluk yatırım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son 3 yılda Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir'e 161 milyon 500 TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Yenişehir yatırımlarında aslan payını 80 milyon TL ile ulaşım yatırımlarının aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ulaşım ve altyapı tüm ilçelerdeki olmazsa olmazımız. Yenişehir ilçemizde de BUSKİ marifetiyle yaklaşık 97 kilometre içme suyu, 28 kilometre kanalizasyon hattı imalatı, 10 adet depo ve 5 kilometre dere temizliği gerçekleştirdik. Son 3 yılda Yenişehir'de 44 kilometre sıcak asfalt, 84 kilometre sathi kaplama, 37.500 metrekare bordür tretuvar, 4.600 metre oto korkuluk, 80.000 metrekare parke temini, 21.500 metrekare parke kaplama ve 4 adet köprü kazandırdık. Bunların yanında park ve yeşil alan düzenlemeleri, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamındaki restorasyonlarla Yenişehir'e değer katmaya devam ediyoruz. Bugün hizmete açtığımız Söylemiş Köprüsü ve Baba Sultan Parkı'nın Yenişehir'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Mahallelerimiz Büyükşehir'le güzelleşiyor

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da Yenişehir'in kendi kabuğunu kırarak daha yaşanılır bir şehir olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Özellikle sosyal medyada 'Büyükşehir, Yenişehir'e bir şey yapmaz' şeklindeki algı oluşturma çalışmalarına değinen Aydın, "Cumhur ittifakının en güzel örneğini Yenişehir'de yaşıyoruz. Karasıl ve Söylemiş mahallerini birleştiren bu köprü Büyükşehir Belediyemiz tarafından 7 ay gibi kısa sürede yapıldı. Büyükşehir, Yenişehir'e hizmet ediyor, mahallerimiz Büyükşehir'le güzelleşiyor. Bu yatırımlar Büyükşehir'in desteği olmadan olmaz. Bunu gururla söylüyorum. İlçemize verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise hem kırsalda hem de ilçe merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi yatırımları hayata geçirdiğini hatırlatarak, katkıları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA