YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK - Son Dakika
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YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

06.04.2022 16:43

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde süne ile mücadelede, her biri 20 litre taşıyan dronlar ile buğday tarlalarında ilaçlama yapıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde süne ile mücadelede, her biri 20 litre taşıyan dronlar ile buğday tarlalarında ilaçlama yapıldı. Uygulamayla, traktörle yapılan ilaçlamada ezilmeden kaynaklı meydana gelen yüzde 6'lık ürün kaybının ve bunun karşılığı olan 12 milyon TL'lik zararın önüne geçileceği belirtildi.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle buğdayda süne ile mücadelede dron teknolojisi kullanılarak ilaçlama yapıldı. İlçeye bağlı kırsal Sivritepe Mahallesi'nde yapılan ilaçlama programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Mustafa Korkutan, Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abbas Ateş ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu katıldı. Her biri 20 litre sulu ilaç taşıyan dronlar buğday tarlalarının üstünde uçurularak ilaçlama yapıldı. Bu uygulamanın traktörle yapılan ilaçlamalarda tekerleklerin ezdiği yüzde 6 oranındaki ürün kaybını önlediği belirtildi.

Yenişehir ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, bu yöntemle ilçede 12 milyon TL'lik bir zararın önüne geçeceklerini belirterek, "Gerek pandemi gerek Rusya- Ukrayna savaşı gibi küresel düzeyde yaşanan olumsuzluklar dünyada son dönemde gıda fiyatlarının oldukça artmasına neden oldu. Bunun yansımalarını elbette ülkemizde de hissediyoruz. Bizler de bu noktada tarım sektörlerinin aktörleriyle iş birliği içerisine giderek Yenişehir'de bir karış ekilmedik arazimiz kalmasın, tarımsal verimliliğimiz, üretim çeşitliliğimiz maksimum seviyeye çıksın diye bir dizi çalışmaları hayata geçirdik. Bunları yaparken de teknolojik ürünlerden, teknolojik yöntemlerden faydalanmak istiyoruz. Bugün de Yenişehir ilçemizde 6 bin dekarlık bir alanda süne ilaçlamasını dron teknolojisini kullanarak yaptık. Süne ilaçlamasında geleneksel yöntemlerle yapılan tekniklerden dolayı yıllık 12 milyon TL'ye yakın zararımızın olduğunu yapılan çalışmalarda tespit ettik. İnşallah bu teknolojiyi kullanarak bizler de önemli ölçüde bir tasarrufa gideceğiz" dedi.

YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

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Türk Lirası, Yenişehir, Hisarcık, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİŞEHİR'DE DRON İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİYLE 12 MİLYON TL'LİK ZARARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK - Son Dakika
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