Yenişehir'de geleceğin sporcuları yetiştirilecek

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin tanıtım toplantısına katılarak, "Biz bu tesislerde sadece futbolcu, basketbolcu ya da atlet yetiştirmiyoruz. Kendine güveni olan, her alanda yeterliliği olan gençleri yetiştireceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tanıtım toplantısı Özgecan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2019 yılında aday olduğunda belediyecilik hizmetlerini 6 temel ilke üzerine kurduklarını, bu ilkelerin hareket, eğitim, hemşehrilik, kentleşme, ekoloji ve dayanışma olduğunu hatırlattı.

Bu ilkeleri ortaya koyduklarında ve belediyecilik hizmetlerinde uygulamaya başladıklarında dünyada ve Türkiye'de korona virüs salgının olmadığını anlatan Özyiğit, "Korona virüs salgını sürecinde yaşananlar 6 temel ilkemizin ne kadar haklı, ne kadar gerekli ve acil olduğunu gösterdi. Bu süreçte toplum olarak dayanışmanın, ekolojinin, hemşehriliğin, eğitimin, kentleşmenin ve elbette hareketin önemini daha iyi anladık diye düşünüyorum. 6 temel ilkemizden biri olan hareketi iki yönüyle önemsiyoruz. Birincisi insanlarımızın evden çıkması, hayata karışması, sosyalleşmesi, günün her saatinde, kentin her yerinde sokakta, caddede, parkta olabilmesi, yürüyebilmesi, koşabilmesi. İkincisi insanlarımızın özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bir spor dalıyla amatör ya da profesyonel düzeyde uğraşması, bireysel sporcularımızın, takımların desteklenmesi en önemli anlayışımız" dedi.

"Spora duyarlı bir nüfusumuz var"

Mersin'in özellikle de Yenişehir'in zengin bir insan kaynağına sahip olduğunu, kentteki iki üniversitenin, onlarca lisenin, seçkin kamu ve özel okulların neredeyse hepsinin Yenişehir'de bulunduğunu kaydeden Özyiğit, "Spora duyarlı bir nüfusumuz var. Gelişmeye açık nüfusumuz var. Futboldan basketbola, tenisten atletizme kadar her spor dalında mutlaka çok sayıda yetkin hocamız var. Akdeniz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış bir kentiz. Harika spor tesislerimiz var. En önemlisi sporu destekleyen, sporcuyu anlayan bir belediyeniz, belediye başkanınız var. Eğer inanırsak, iyi organize olursak, sporun olmazsa olmazı olan disiplini asla bırakmazsak ben inanıyorum ki, bu kentten nice başarılı sporcular çıkaracağız. İşte Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü bu hayalimiz nedeniyle ayrıca önemsiyoruz" diye konuştu.

"Kendine güveni olan gençler yetiştireceğiz"

Başarının skorla, dereceyle, madalyayla ölçülmeyeceğini, disiplinli, özverili şekilde çalışan, geleceğini sporda gören gençlerin eninde sonunda başarılar kazanacağını kaydeden Özyiğit, "Biz bu tesislerde sadece futbolcu, basketbolcu ya da atlet yetiştirmiyoruz. Kendine güveni olan, her alanda yeterliliği olan gençleri yetiştireceğiz. Onlar Yenişehir'in gençleri olarak gittikleri her yerde, temsil ettikleri her alanda Yenişehirli olmanın özelliğini fark ettirecek, gösterecekler. Bunun için diğer birimlerimizle iş birliği içerisinde olacağız. Burada herhangi bir branşa kayıt olmuş sporcularımız, Yenişehir Akademi'de ücretiz yabancı dil eğitimlerine katılabilecekler ve kendinden emin birer birey olarak yetişmelerine katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Özyiğit, Özgecan Tesislerinde 7 ayrı branşta düzenlenen kurslara katılan çocuklarla bir araya geldi, spor üzerine sohbet etti. - MERSİN