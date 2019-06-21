Yenişehir'de göz nuru sergisi
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
'nın Yenişehir
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
Kültür Merkezindeki Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açılışına Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın
, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve basın mensupları katıldı. Aydın, "Her yıl 6 bin kişiye çok çeşitli branşlarda eğitim veren Halk Eğitim Merkezimizin eğitim alanında ilçemize verdiği katkılar çok büyük ve önemlidir. Yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin böyle bir programla sergilenmesine vesile olanlara ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Protokol mensupları eşliğinde açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergi gezildi. - BURSA
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