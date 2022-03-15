Yenişehir'de hızlı tren çalışmaları başladı - Son Dakika

Yenişehir'de hızlı tren çalışmaları başladı

BURSA - Yüksek Hızlı Tren Bursa Yenişehir Bilecik hattı arasındaki çalışmalar devam ediyor. Yenişehir'de çalışmaların başladığı hızlı tren hattında bu bölgede çalışmaların 2024 yılında bitmesi bekleniyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, MHP ilçe Başkanı Arif Eren, AK Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Hızlı tren şantiyesinde proje müdürü Dağhan Kılıç'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, " Osmaneli, Yenişehir arasında çalışan Kalyon inşaata ait tren istasyonu şantiyesini gezdik ve oradaki yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Şu anda Yenişehir'de su deposu dediğimiz, orman işletme fidanlık şefliğinin olduğu düz kısımda çalışmalar başladı. Ama görünmeyen kısımda daha iyi çalışmaların olduğunu da bizlere gösterdiler. Devletimiz büyük, bu da büyük bir yatırım. Maliyetleri sorduğumuzda korkunç rakamlar, devletin gücü her şeye yetiyor. 2024 yılında buranın biteceğini ve Balıkesir, Bandırma, Osmaneli hattının 210 kilometre civarında olduğu ve hizmete sunulacağı söylendi, inşallah olumsuzluklar olmaz" diye konuştu.