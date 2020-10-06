Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı - Son Dakika

Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı

Yenişehir Belediyesince 5 etaba bölünen 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının ilk üç etabının tamamladığı bildirildi.

Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı, System.String[]

Yenişehir Belediyesince 5 etaba bölünen 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planının ilk üç etabının tamamladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar planlarına ilişkin komisyon raporu Yenişehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Ekim Ayı Birinci Birleşiminde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Yenişehir Belediyesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planını hazırlarken, "Nasıl bir kent istiyoruz" sloganıyla sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının görüş ve önerilerini almış ve imar planlarını hazırlarken de katılımcılığı esas almıştı. Bir kentte planlama yönünden 'kentin anayasası' kabul edilen yeşil alan, konut, sanayi, tarım, turizm ve ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanımı kararlarını belirleyen, kentin kimliğini oluşturan ve geleceğini şekillendiren imar planları Yenişehir'de titizlikle hazırlandı.

Olası revizyonlarda kolaylık sağlanması için Yenişehir Belediyesi 1/1000 Ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planını 5 etaba böldü. İmar planlarının ilk 3 etabı Yenişehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özyiğit, emeği geçenlere teşekkür etti

Hazırlanan planların sorunları ortandan kaldıracağını kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "İmar planları bir kent için çok önemlidir. İmar planlarını nasıl yaparsanız kent o şekilde gelişir. İyi yapamadığınızda da kent, kent olmaktan çıkar. Doğru imarlı bir kent güzel bir kenttir. Olası değişikliklerin tüm kenti etkilememesi için planları 5 ayrı etaba böldük. Planları hazırlarken sivil toplum kuruluşlarının ve mülk sahiplerinin görüşlerini aldık. Hazırladığımız plan Yenişehir'deki sorunları ortadan kaldıracak bir nitelik taşıyor. Kentimiz için çok önemli olan imar planlarının hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı
Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı

Yenişehir, toplum, Sivil, imar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir'de imar planlarının 3 etabı tamamlandı - Son Dakika

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