Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi

6 saat önce

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede hizmet veren kafeterya yöneticilerine, açık alanda sigara içilmesi konusunda bilgilenme yaptı.

Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede hizmet veren kafeterya yöneticilerine, açık alanda sigara içilmesi konusunda bilgilenme yaptı.


Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Suat Seyitoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve kafetarya sahipleri ile Belediye zabıta ekipleri katıldı.


Son günlerde artan sigara denetimleri konusunda sağlıklı bilgi almak için yetkililerden yardım isteyen işletme sahipleri için halk eğitim merkezinde düzenlenen toplantıda sigara içilebilecek yerler hakkında firma sahipleri bilgilendirilirken sahada da uygulamalı olarak gösterilip eksikliklerin bir an önce giderilmesi istendi.


İşletmeci Ahmet Akar, "İlçe kaymakamımızdan sigara içilebilecek yerler hakkından bizlerin bilgilendirilmesi konusunda yardım talebinde bulunduk. Kendisi, Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bir program düzenlenmesi istedi. Son derece sağlıklı bir toplantı yapıldı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Yenişehir, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de işletmeciler sigara konusunda bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]