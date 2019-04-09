Yenişehir'de Ispanak Hasadı Başladı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ıspanak hasadına başlandı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ıspanak hasadına başlandı.



Yenişehir'de yaklaşık 700 dönüm alana ekilen ıspanağın hasadı başladı. Bölgede 3 ila 4 bin ton rekoltenin elde edilmesi beklendiği belirtildi. Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Hikmet Avşar, "Yenişehir'de 5 gün önce ıspanak hasadına başladık. Bir ay boyunca hasat sürecek ortalama 700 dönüm tarlada yaklaşık 3-4 bin ton ıspanak biçeceğiz" dedi.



Hasadı biçerdöverler ile yaptıklarını belirten Avşar, bu şekilde hem işçilik maliyetinden kurtulduklarını hem de ürün fabrikaların istediği şekilde topladıklarını belirtti. Hikmet Avşar, "Şu anda sözleşme yaptığımız fabrikalar 460 kuruştan ıspanağı alıyor. Çeltikçi Kooperatifi olarak bölgemizde bulunan 5 fabrika ile taahhüt yaptık. Üreticiye peşin ödeme yapıyoruz. Fiyatlar normal. Çünkü ıspanağın yerine ikinci el fasulye, mısır, brokoli, karnı bahar ekebiliyoruz" diye konuştu.



Yenişehir Çeltikçi Köyü Kooperatifi olarak sözleşmeli tarımdan yana olduklarını belirten Başkan Hikmet Avşar, "Ürünümüzü satacağımız yeri biliyoruz. Paramız garanti. Yenişehir çiftçisini kurtaracak tek konu sözleşmeli tarımdır. Yoksa çiftçimizin yüzü piyasaya ektiği ürünlerle asla gülmez. Garantisi ürün ve sözleşmeli tarımda belki piyasaların az altında bir fiyat veriliyor, ama para ve alım garantisi var" diye konuştu.



- Bursa

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