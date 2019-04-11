Yenişehir'de Kara Yolu Taşıma Kooperatifi Kuruldu

Bursa
'nın Yenişehir
ilçesinde, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi
(YOSAB) Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi kuruldu.
YOSAB'da faaliyet gösteren kooperatifin kurucu başkanı Ahmet Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan
'dan itibaren resmen faaliyete başladıklarını söyledi.
İlçedeki Şişecam
fabrikalarından yükledikleri boş maden suyu şişelerini Manisa
'nın Kula
ilçesindeki Kula Soda Fabrikası'na götürdüklerini belirten Esmer, şimdilik 30 araçla çalıştıklarını anlattı.
Üye sayısıyla araç filosunu da genişleteceklerini, böylelikle diğer firmaların taleplerini de değerlendireceklerini aktaran Esmer, "Kooperatifimize ilgi çok büyük. Kurulur kurulmaz yoğun talep almaya başladık. Yönetim kurulumuzda bunları değerlendiriyoruz. Sağlam adımlarla gitmek ve büyümek istiyoruz. Kısa sürede büyük yol alacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Kooperatifin üst düzey yöneticiliğini yapan Levent Ertoğral ise yönetim kurulu ve ekip olarak çok tecrübeli olduklarını kaydetti.
Kısa sürede büyük işler başaracaklarını vurgulayan Ertoğral, "Kurulur kurulmaz Kula Maden
Suyu ile anlaştık. Görüştüğümüz başka firmalar da var. İnşallah firmalarla zaman içinde çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.