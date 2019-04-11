Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de Kara Yolu Taşıma Kooperatifi Kuruldu

Yenişehir'de Kara Yolu Taşıma Kooperatifi Kuruldu

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi kuruldu.

Yenişehir'de Kara Yolu Taşıma Kooperatifi Kuruldu, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi (YOSAB) Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi kuruldu.

YOSAB'da faaliyet gösteren kooperatifin kurucu başkanı Ahmet Esmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren resmen faaliyete başladıklarını söyledi.

İlçedeki Şişecam fabrikalarından yükledikleri boş maden suyu şişelerini Manisa'nın Kula ilçesindeki Kula Soda Fabrikası'na götürdüklerini belirten Esmer, şimdilik 30 araçla çalıştıklarını anlattı.

Üye sayısıyla araç filosunu da genişleteceklerini, böylelikle diğer firmaların taleplerini de değerlendireceklerini aktaran Esmer, "Kooperatifimize ilgi çok büyük. Kurulur kurulmaz yoğun talep almaya başladık. Yönetim kurulumuzda bunları değerlendiriyoruz. Sağlam adımlarla gitmek ve büyümek istiyoruz. Kısa sürede büyük yol alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kooperatifin üst düzey yöneticiliğini yapan Levent Ertoğral ise yönetim kurulu ve ekip olarak çok tecrübeli olduklarını kaydetti.

Kısa sürede büyük işler başaracaklarını vurgulayan Ertoğral, "Kurulur kurulmaz Kula Maden Suyu ile anlaştık. Görüştüğümüz başka firmalar da var. İnşallah firmalarla zaman içinde çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:15 Kaynak: AA
Maden, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, Yenişehir, Güncel
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