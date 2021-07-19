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Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı - Son Dakika

Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı

19.07.2021 16:43
Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı, System.String[]

Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla 250 evde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesinde kaymakamlık ve belediye ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla 250 evde bayram temizliği gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı ile Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen evde bakım ve temizlik hizmetleri, ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İlçe genelinde öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Yenişehir'de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla yardım eli uzatıldı.

Ekipler bu kapsamda 250 evi temizleyerek, bayrama hazır hale getirdi.

Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı

Kurban Bayramı, Yenişehir, Hisarcık, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir'de kaymakamlık ve belediye ekipleri 250 evde bayram temizliği yaptı - Son Dakika


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