Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
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Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

1 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kaz yetiştiriciliğine olan yöneliş dikkat çekiyor.

Yenişehir'de kaz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor, System.String[]

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kaz yetiştiriciliğine olan yöneliş dikkat çekiyor. 5 yıl önce sadece 1 yetiştiricinin 300 kazlık çiftliği olduğu ilçede bugün yetiştirici sayısı 19'a, toplam kaz sayısı da 3 bine ulaştı.

Yenişehir ilçesi Karacaali Mahallesi'nde kaz yetiştiricilerden Feridun Kahraman, kaz etine olan talebin giderek arttığını vurguladı. Bu talebin üretim artışını tetiklediğini belirten Kahraman, "Tavuğun tanesi 30-35 liradan satılırken, yetişkin bir kaz ise 120-130 liradan rahatlıkla alıcı buluyor. 5 kiloya kadar et alınabilmesinin yanı sıra etinin lezzeti ilgiyi artırıyor" dedi. Beslenme alışkanlıklarındaki değişimin etkisinin de yadsınamayacağını ifade eden Kahraman, tüketicinin yeni damak tadı arayışlarına girdiğini anlattı. Kahraman, "Kaz eti adeta yeni keşfediliyor. Kimi aileler fırında kızartıp bulgur pilavıyla tüketirken, kimileri yahnisini yapıyor" diye konuştu. Kaz yetiştiriciliğini çiftçilere öneren Kahraman, bu alandaki talebin gelecek yıllarda da artarak süreceğine inandıklarını kaydetti. Kahraman, "Öncelikle bakımının kolaylığı, hastalıklara karşı dirençli olmasının yanında pazar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Her çiftçi, evinin bahçesinin bir köşesinde pekala kaz yetiştirebilir" dedi.


Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
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