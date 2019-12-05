Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni
Son Dakika Güncel Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni - Son Dakika

Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni

6 saat önce

Yenişehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.

Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni, System.String[]

Yenişehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 5 gazi ve yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından madalya ve berat belgesi verildi.

"Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Yenişehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdür Vekili Fikriye Aydın, Bursa Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, Yenişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk katıldı.

Seyitoğlu, törende yaptığı konuşmada, gazilerin vatanın bekası için üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını söyledi.

Devlet olarak her zaman gazi ve yakınlarının yanında olduklarını vurgulayan Seyitoğlu, gazilerin gösterdikleri mücadelenin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Dernek başkanları Uyar ile Öztürk de 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğu yaşadıklarını ifade etti.

5 gazi ve yakınına madalya ve beratlarının takdim edildiği program, gaziler onuruna verilen kokteyl ile sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yenişehir, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu
Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya Adil Öksüz için MİT operasyonu sinyali verdi Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]