Yenişehir'de korkutan samanlık yangını - Son Dakika

Yenişehir'de korkutan samanlık yangını

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde samanlık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri samanlık yangına müdahale ederken Buski ekipleride yardımcı oldu.

Olay Yenişehir ilçesinde Beypınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı samanlık alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen samanlık çevredekilerin alevleri görmesi üzerine durumu bildirdi. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve Buski'ye bağlı tankerler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.