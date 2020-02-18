Yenişehir'de MOPDES ekibi iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir'de MOPDES ekibi iş başında - Son Dakika

Yenişehir'de MOPDES ekibi iş başında

11 dakika önce

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin destekleri ile başlatılan Mobil Psiko-Sosyal Destek (MOPDES) ekibi, ilçede ikamet eden ailelerin sorunlarını çözmek için hizmet vermeye başladı.

Yenişehir'de MOPDES ekibi iş başında, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin destekleri ile başlatılan Mobil Psiko-Sosyal Destek (MOPDES) ekibi, ilçede ikamet eden ailelerin sorunlarını çözmek için hizmet vermeye başladı.


Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen MOPDES kapsamında eşinden şiddet gören, tacize uğrayan, cinsel istismar veya yaşamış olduğu herhangi bir olaydan dolayı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşların evine gidilerek, yerinde hizmet veriliyor.


Psikolog ve sosyologlardan oluşan ekipler belirli günlerde kişiye özel psiko-sosyal destek vermekle kalmıyor, gerekli gördüğü durumlarda hastanelerden randevu alıp vatandaşların ciddi bir takibe alınması sağlanarak, vatandaşların daha profesyonel bir şekilde sorun ve sıkıntılarının çözümlenmesi sağlanıyor. Ayrıca ekip, söz konusu hanelerde eğitim, sağlık, idari gibi işlemlerinde kamu hizmeti gerektiren durumları da tespit edip, durumu ilgili birime bildirerek, konunun yakından takipçisi oluyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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