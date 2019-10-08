Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de okullarda denetim
Son Dakika Güncel Yenişehir'de okullarda denetim

Yenişehir'de okullarda denetim

1 saat önce

Yenişehir Belediyesince okul kantinlerinde temizlik ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Yenişehir'de okullarda denetim, System.String[]

Yenişehir Belediyesince okul kantinlerinde temizlik ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçede bulunan okullarda gıda, temizlik ve ruhsat kontrolü konularında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, amaçlarının öğrencilerin temiz ortamlarda sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

İlçedeki okullarda bu tür denetimlerin devam edeceğini ifade eden Özyiğit, gıda satışının ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor
Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı Son Dakika: ABD Başkanı Trump 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de okullarda denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]