Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı - Son Dakika

Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı

6 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kurulması planlanan Oto Test Merkezi, önceki gün yerli ve milli otomobilin tanıtımıyla tekrar gündeme geldi.

Yenişehir'de Oto Test Merkezi heyecanı, System.String[]

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kurulması planlanan Oto Test Merkezi, önceki gün yerli ve milli otomobilin tanıtımıyla tekrar gündeme geldi.

Yenişehir ilçesindeki kırsal Çardak Mahallesi yakınlarında kurulması planlanan Otomotiv Test Merkezi için 2 Aralık 2017'de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu İşbirliği Protokolü imzaladı. Oto Test Merkezi'nin kurulacağı arazideki protokol imza töreninin dönemin Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nin katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, " Gebze'de yerli otomobilin tanıtımının yapıldığı gün, otomobil fabrikasının Gemlik'e inşa edileceği açıklandı. Bu gelişmeler doğrudan ilçemizi, ilçemizde yapılması planlanan Oto Test Merkezi'ni de ilgilendiriyor. Şimdi gözler Gemlik'e olduğu kadar Oto Test Merkezi'nin inşa edileceği Yenişehir'e de çevrilmiş oldu" dedi.

13 pist ve 7 laboratuvar bulunacak Oto Test Merkezi'ndeki projeye TSE ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın yanı sıra TÜBİTAK'ın da dahil olduğunu ifade eden Hatipoğlu, " Türkiye'de üretilen otomobillerle, yurt dışında üretilenlerin testleri burada yapılacak. Sadece yerli otomotiv değil, savunma sanayi araçlarının da testleri burada yapılacak" diye konuştu. Oto Test Merkezi'nin Türkiye'nin Otomobili Projesi'yle eş zamanlı olduğunun altını çizen Hatipoğlu, "Yerli otomobilde sadece üretmek yetmez, testleri de yapabilmemiz gerekir. Oto Test Merkezi bu bakımdan son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yenişehir'de kurulması planlanan merkez, Türkiye'de ilk, dünyada ise 7'nci Oto Test Merkezi olacak.


Yenişehir, Türkiye, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
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