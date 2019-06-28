Yenişehir'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
11 dakika önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:21 Kaynak: AA
'nın Yenişehir
ilçesinde, otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğan
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
'nde Heykel istikametine giden Ayşe K. idaresindeki 34 DG 5090 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 7 yaşındaki Bünyamin A'ya çarparak yaralanmasına neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi çocuğu Yenişehir Devlet Hastanesine götürdü. Küçük çocuk daha sonra Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.
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