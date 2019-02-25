Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de Sahte İçki Operasyonu

Yenişehir'de Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eve yapılan baskında bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Yenişehir'de Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eve yapılan baskında bin 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeniköy Mahallesi'nde şüpheli H.B'nin evine baskın yapıldı.

Ev ve eklentilerindeki aramalarda, alkol üretimi yapılan düzenek, şişeleme ve kapak makinesi ile bin 400 litre içki, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişek, 5 gram esrar ve 6 antika tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:18 Kaynak: AA

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