Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de salçalık domates hasadı başladı
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Yenişehir'de salçalık domates hasadı başladı

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde salçalık domates hasadı başladı.

Yenişehir'de salçalık domates hasadı başladı, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde salçalık domates hasadı başladı.
Ebeköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Aysel Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salçalık domatesleri toplamaya ve kış hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
İlaçsız tarım yaptıklarını ifade eden Durmuş, "Bu domatesleri özellikle salça için üretiyoruz. Domateslerin diğer domateslerden farkı, ilaçsız üretiliyor olması. Dikiminden hasadına kadar hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Böylelikle domatesler hem doğal hem de çok lezzeti oluyor. Lezzet, salçalara da yansıyor" diye konuştu.

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Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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