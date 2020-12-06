Yenişehir'de sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Yenişehir Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ilçedeki sokak hayvanlarını besledi.

Dernek başkanı Taner İtak ve beraberindeki üyeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

İtak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının pandemi döneminde yeteri kadar beslenemediğini belirterek, "Dernek üyeleri olarak bu konuyu aramızda değerlendirdik ve sokak hayvanlarını besleme kararı aldık. Neredeyse Yenişehir'in her yerini dolaşarak besleme yaptık." dedi.

Taner İtak, mama desteği verenlere teşekkür etti.