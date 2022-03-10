Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek - Son Dakika
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Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek

10.03.2022 13:44

Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecekBURSA Bursa Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, "Bursa'nın Yenişehir ilçesinde son 15 yılın en çok ayçiçeği tohumunu sattık. Yağ sıkıntımız yok" dedi.

Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek

BURSA Bursa Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, "Bursa'nın Yenişehir ilçesinde son 15 yılın en çok ayçiçeği tohumunu sattık. Yağ sıkıntımız yok" dedi.

Türkiye'nin en önemli tarım arazilerine sahip olan Yenişehir'de bu yıl son 15 yılın en fazla ayçiçeği tohumu üreticilere satıldı. Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, "Yağ sıkıntımız yok. Maalesef Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı dünya piyasasındaki ham yağ fiyatları yükseldi. Türkiye'de üretimimiz devam ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesini baz alırsak son 15 yılın en çok ayçiçeği tohumunu sattık. Gübrede de sıkıntımız yok. Çiftçimize sezona vadeli gübrelerimiz, tarım ilaçlarımız ve tohumlarımızı teslim ediyoruz " diye konuştu.

Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek
Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek
Yenişehir'de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek

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Kooperatif, Yenişehir, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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