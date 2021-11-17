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Yenişehir'de temizlik mesaisi gün doğmadan başlıyor - Son Dakika

Yenişehir'de temizlik mesaisi gün doğmadan başlıyor

17.11.2021 11:17
Yenişehir'de temizlik mesaisi gün doğmadan başlıyor

Temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, temizlik mesaisine gün doğmadan başlıyor.

Yenişehirliler, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin özverili çalışmalarıyla daha temiz bir güne merhaba diyor.

Bir ellerinde süpürge, diğerinde faraşla saat 05.00'te temizlik mesaisine başlayan Mersin Yenişehir Belediyesi ekipleri sokakları karış karış temizliyor. Daha yaşanılabilir bir kent için yazın sıcak, kışın soğuk demeden çalışan temizlik işleri personelleri her koşulda görevlerini yerine getirmeye gayret ediyor. Cadde ve sokakların sakinleştiği saatlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ortak kullanım alanlarını titizlikle temizliyor. Mersin Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 182 personel 3 vardiya halinde daha temiz bir kent için emek veriyor.

Araman, "Temizlik için hepimizin emek vermesi gerekiyor."

Yenişehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 46 yaşındaki Ayhan Araman, 24 yıldır büyük bir gururla çalıştığını söylüyor. Temiz bir kentin ortak sorumluluk gerektirdiğine dikkat çeken Araman, "Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte kentimiz için çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımla 20 yıldır birlikte çalışıyorum. Yaptığımız işe gururla yaklaşıyoruz. Temizlik bizim için her şey. En zor zamanlarda bile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama sadece bizimle olacak bir iş değil, halkımızdan tek isteğimiz temizlik konusunda daha hassas olmaları. Biz varız diye yerlere çöp atmamaları. Yani aslında temizlik için hepimizin emek vermesi gerekiyor. Bunu Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit de her zaman söylüyor, kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

Özmen, "Bir sokağı temiz gördüğümde çok daha fazla mutlu oluyorum."

20 yıldır Yenişehir Belediyesinde çalışan Ali Osman Özmen ise " Temizlik yaptığımda elbette ki kendimi de iyi hissediyorum. Ama bir sokağı temiz gördüğümde çok daha fazla mutlu oluyorum.Gün doğduğunda temizlediğim sokakta bazen çay molası veriyorum. Vatandaşlar evlerinden çıkıyor ve temiz bir sokakta yürüyorlar. Mutlu oluyorum. Çoğu zaman beni görünce 'elinize sağlık' diyorlar. Emeğimizi görmeleri gerçekten mutlu ediyor.Biz temizliyoruz ama kirletmemek de yine elimizde"diye konuştu.

Yenişehir'de temizlik mesaisi gün doğmadan başlıyor

Mersin Yenişehir, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir'de temizlik mesaisi gün doğmadan başlıyor - Son Dakika


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