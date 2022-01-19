Yenişehir'de Türk Sanat Müziği akşamları - Son Dakika

Yenişehir'de Türk Sanat Müziği akşamları

Yenişehir\'de Türk Sanat Müziği akşamları
Son Güncelleme: 19.01.2022 08:33

Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersinlileri sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Türk Sanat Müziği Konseri'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Kültür ve sanatın kenti Yenişehir'de sanat etkinlikleri devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde üç gün içerisinde düzenlenen iki ayrı Türk Sanat Müziği konserinde Mersinliler Türk müziğinin seçkin örneklerini dinleme şansı buldu.

İlk olarak Yenişehir Belediyesi tarafından,Şef İbrahim Özberk yönetiminde düzenlenen Türk Sanat Müziği Konseri'nde muhayyerkürdî, kürdîlihicazkâr ve kürdi makamında hazırlanan eserler seslendirildi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sağlık çalışanlarına ithafen düzenlediği"Ustalara Saygı" konserine de ev sahipliği yaptı.

Müzik öğretmelerinden oluşan koro, sanat müziğinin seçkin örneklerini pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve Mersinliler için seslendirdi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de Türk Sanat Müziği akşamları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenişehir'de Türk Sanat Müziği akşamları - Son Dakika
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