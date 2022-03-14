Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı

14.03.2022 11:21
Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ücretsiz tiyatro şenliği başlattı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ücretsiz tiyatro şenliği başlattı.

Yenişehir Belediyesine bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 hafta sonu sürecek olan şenlik, "Öncü Çocuk Vitamingiller" oyunu ile başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, tiyatro izleyen bir çocuğun çevresinde gördüğü olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazandığını söyledi.

Beşikci, şunları kaydetti:

"İlçemizde bugüne kadar hiç tiyatroyla tanışmamış öğrencilerimize yönelik başlattığımız tiyatro şenliği ile farklı kültürleri, farklı bakış açısına sahip olabilmeyi, sanatın ve sanatçının önemini, dekorasyonundan ışık şefine kadar tiyatro gösterimine emek verenler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Şenliğimizin ilk gününde gösterimimize çocuklarını getiren ebeveynlerimiz arasında hiç tiyatroya gitmeyen annelerimiz ve babalarımız da vardı. Onları da tiyatromuzda ağırladık. Beş hafta sonu sürecek olan tiyatro şenliğimize şimdiden emeği geçeceklerden Allah razı olsun. Tüm tiyatrosever çocuklarımızı şenliğimize davet ediyorum."

Öncü Çocuk Tiyatrosu kurucusu Çetin Öncü ise tiyatroya başladıkları ilk günkü heyecanla çocukların kalplerine dokunmak, onları tiyatronun büyülü dünyasıyla tanıştırmak için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Öncü, "Çocuk oyunla öğrenir, izlediği oyun belki de hayatına yön verir. Bu yüzden tüm oyunlarımızı psikolog ve pedagog onayından geçtikten sonra sergilemeye özelikle dikkat ediyoruz. Öncü Çocuk Gösteri ve Sahne Sanatları olarak hazırladığımız 'Vitamingiller' adlı 4 kişilik oyunumuz 3-10 yaş arası çocuklara hitap eden danslı ve müzikli bir çocuk tiyatrosu. Oyunumuzun amacı çocuklara meyvelerin ve sebzelerin hangi vitaminlere sahip olduğunu ve bu vitaminlerin insanlara ne gibi faydalar sağladığını eğlenceli bir şekilde anlatmak." dedi.

YORUMLAR
500
'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, hayatının bilinmeyen tüm yönlerini anlattı Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, hayatının bilinmeyen tüm yönlerini anlattı

Yenişehir, Tiyatro, oyunlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Dünyanın beklediği tek bir haber var! Savaşın seyrini etkileyecek zirveye dakikalar kaldı
11:19 AK Parti ve MHP: Barajın yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz
11:17 Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı
11:16 14 Mart 2022 Pazartesi gününe yükselişle başlayan dolar 14,84'ten işlem görüyor
11:00 Haftanın ilk gününde altının gram fiyatı 942 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 İstanbul'da yaşanan kar fırtınası barajları doldurdu!
10:43 Muş'ta evlerinden tünel kazarak çıkıyorlar! Yoğun kar yağışı 2 metreyi aştı
10:39 Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşk yaşadığı iddiası! Fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştılar
10:09 Almanya'nın iki yüzlülüğü! Karabağ'da "Katil" dedikleri Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "Umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 11:29:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement