Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor - Son Dakika

Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor

09.03.2021 12:04
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor, System.String[]

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Üreten Kadınlar Birlikte Güçlü' sloganıyla düzenlediği etkinlikte kadın üreticiler bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Üreten Kadınlar Birlikte Güçlü' sloganıyla düzenlediği etkinlikte kadın üreticiler bir araya geldi. 12 Mart Cuma akşamına kadar sürecek etkinliğin ilk gününde, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de kadın üreticileri yalnız bırakmadı.

Hayatın her alanında kadın üreticilerin yanında olan Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Üreten Kadınlar Birlikte Güçlü' sloganıyla etkinlik düzenliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü karşısında yer alan meydanda düzenlenen etkinlikte 120 stant yer alıyor. Etkinlikte, üretici kadınlar hediyelik eşya, el sanatları, takı tasarım, el yapımı ve organik ürün stantlarında Mersinlilerle buluşuyor. Etkinlikte ayrıca Mersin Fotoğraf Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sevtap İnal da uluslararası alanda ödül alan 20 fotoğrafının yer aldığı sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kadın üreticilerin stantlarını tek tek gezen ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kadınların eşit, özgür ve aydınlık yarınlarda yer alması için mücadele edeceklerini söyledi.

Kadınlar üretiyor özgüvenleri artıyor

Etkinlikler sayesinde Mersinlilerle buluşan, ürünlerini tanıtma ve satma olanağı yakalayan üretici kadınlar uygulamadan memnun.

Tasarımını ve üretimini yaptığı birbirinden farklı bez bebek figürlerinin satışını yapan Meral Kaya, Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyinin her fırsatta kadın üreticilerinin yanında olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Daha önce hiçbir işte çalışmadığını ve pandemi dolayısıyla ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini anlatan Kaya, kendi imkanları ile öğrendiği oyuncak sanatından elde ettiği gelirle ekonomik olarak rahatladığını ifade etti. Kaya, "Daha önce 14 Şubat'ta da stant açmıştık. Burada satışlarımız çok güzeldi, bütün ürünlerimi satmıştım. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Hanım bizlerle ilgileniyor ve bizler için çabalıyorlar onlara teşekkür ediyorum, onların sayesinde bizlere de özgüven geldi. Üniversitede okuyan çocuklarıma para gönderme sıkıntım kalmadı, kredi kartımı kendim ödeyebiliyorum artık. Bu benim için güzel bir mutluluk" dedi.

Takı tasarımcısı Nurcan Demirkol da "El sanatlarımızı sergileme fırsatı verilmesi çok güzel bir duygu. Yenişehir Belediyesine bizlere böyle bir imkan tanıdığı için teşekkür ediyorum. Bizlere değer verilmesi daha çok mutlu ediyor. Daha önce yaptığım ürünleri satamıyordum. Yenişehir Belediyesinin sunduğu imkanla satışını yapıyorum, ekonomik anlamda güçlenmeye başladım. Mutfak masraflarımı az da olsa karşılayabiliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor
Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor

Abdullah Özyiğit, Kadınlar Günü, Yenişehir, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenişehir'de üretici kadınlar el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei