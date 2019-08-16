Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
28 dakika önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 341 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:43 Kaynak: AA
'nın Yenişehir
ilçesinde 341 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kızılhisar
Mahallesi'nde A.K'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 341 kök Hint keneviri, iki kurusıkı tabanca, 10 fişek ve bir hassas terazi ele geçirdi.
A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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