Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu

28 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 341 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yenişehir'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 341 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılhisar Mahallesi'nde A.K'ye ait eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 341 kök Hint keneviri, iki kurusıkı tabanca, 10 fişek ve bir hassas terazi ele geçirdi.
A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Yenişehir, Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:43 Kaynak: AA
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