Yenişehir'de uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal bir mahallede Ü.Ş'nin (37) evinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 450 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 3 gram toz esrar, tabanca, şarjör ve uyuşturucu içim aparatları ele geçirildi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı.