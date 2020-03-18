Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir - Son Dakika
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Yenişehir'de virüse karşı sıkı tedbir

6 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.


Belediye zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir taraftan umuma açık olan iş yerlerinin kapatılması konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirirken, bir diğer taraftan ise ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları ve fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için market, medikal ve eczanelere yönelik sıkı denetimleri aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yaşanan salgın vakasından vatandaşları korumak ve salgının yayılmaması için ilçede dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Kaymakam Beşikci, "İlçemizde bulunan market ve medikallerde fahiş fiyat artışlarının yaşanmasına asla müsaade edilmeyecektir. Tedbir amaçlı kapalı olması gerekirken açık olan umuma açık alanlarında kapatılması yönünde emniyet birimlerimiz ve zabıta ekiplerimizce denetimlerimizi gece gündüz sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.


Yasal işlem yapılacak


İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgenin hafta başı itibari ile hayata geçirildiğini belirten Kaymakam Beşikci, "Kapalı bulunması gereken umuma açık tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri gibi umuma açık mekanların kapatılmasına uymayanlar hakkında zabıta ekiplerimiz yasal işlemler yapmaktadır. Bunun yanı sıra korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde aralıksız olarak dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ortak yaşam alanlarında ve yoğunlukların yaşandığı kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarımızda, sağlık ocaklarımızda, Aile Destek Merkezlerinde ve sevgi evlerimizde yürüttüğümüz dezenfekte çalışmalarımızın yüzde 100'ünü tamamlayarak ilk etabı bitirip ikinci etaba başladık. Bunun yanı sıra ayrıca 13 kişilik özel ekibimiz ile ilçemizde bulunan tüm ibadethane ve Kur'an kurslarımızda temizlik aracımızla günlük çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan Virüs vakasının görülmesinin ardından ülke gündemine gelen gıda ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarına yönelik de Yenişehir ilçemizde market, medikal ve eczanelere yönelikte denetimleri aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Murat BEŞİKCİ, Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

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