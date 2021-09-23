Yenişehir'de yapı kullanma izni olmayan binalara mühür uyarısı - Son Dakika

Mağduriyetleri önlemek amacıyla yapı kullanma izni olmayan konutları mühürleyeceklerini vurgulayan Başkan Özyiğit, "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak bizim öncelikli sorumluluğumuz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Yenişehir'de konut ve ticari alanlarının gelişmekte olduğunu ifade etti ve inşaat ruhsatı alarak tamamlanan ancak kullanma izni bulunmayan binaların hukuki ve teknik açıdan tamamlanmamış sayıldığına dikkat çekti. Başkan Özyiğit, kullanma izni olmayan binaların hukuki ve teknik açıdan inşaat olarak değerlendirildiğini ve vatandaşların can güvenliğini riske attığını belirtti.

Yapı kullanma izni olmayan binalarda yasa gereği bağımsız bölüm aboneliği yapılarak binalara su, elektrik ve doğalgaz bağlanamıyor. Ayrıca izni bulunmayan binaların çoğunda "şantiye elektriği ve suyu" kullanılıyor. Bu durum elektrikli ev aletlerinde arızalara sebep olurken, yangın gibi kötü sonuçlara da yol açabiliyor.

İzni olmayan yapılara altyapı hizmeti yok

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 31. Maddesi'nde konuyla ilgili olarak "İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılamazlar. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetten istifade ettirilirler." hükmü bulunuyor.

Yapı kullanma izin belgesi nasıl alınır?

Müracaat üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen ve sağlık bakımından sakınca görülmediğinin tespiti ve evrakların tamamlanmasıyla yapı kullanma izni düzenlenir. Vatandaşlar yenisehir.bel.tr adresini de ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek.